Порошенко перед голосованием посетил литургию

Действующий президент Украины Петр Порошенко посетил в день выборов литургию в Михайловском соборе в Киеве, сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, он пришел на литургию со своей женой Марией и детьми.

«Божественная литургия по случаю праздника входа Господня в Иерусалим», — отметил Порошенко.

Он также поздравил всех верующих с праздником.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.

Эльшан Рустамов