Порноактриса покончила с собой из-за травли после отказа сниматься с геем - ФОТО

Канадская порнозвезда Мерседес Грабовски, известная под псевдонимом Огаст Эймс (August Ames), покончила с собой в возрасте 23 лет. Об этом сообщает Hollywood Life.

Друзья порноактрисы рассказали изданию, что она подверглась травле после того, как отказалась сниматься в сцене с актером, принимавшем участие в гомосексуальном порнофильме. Ее сразу же обвинили в гомофобии, однако она напомнила, что снималась и в лесбийском порно. Также Грабовски указала, что многие девушки в порнобизнесе стремятся избежать контактов с актерами-мужчинами, предавшимися однополой любви в кадре.

Муж Грабовски подтвердил The Sun смерть актрисы. За четырехлетнюю карьеру она успела сняться в более чем 270 фильмах, завоевав несколько премий AVN Awards.

lenta.ru