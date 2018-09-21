Поражение без шансов или не хватило удачи? «Карабах» стартовал в Лиге Европы с 0:2 в Лиссабоне

Вчера агдамский «Карабах» проиграл в первом матче Лиги Европы «Спортингу» (0:2).

Португальцы были фаворитами до начала матча, и лишь подтвердили свой статус. В целом, нельзя сказать, что «Карабах» провалился. Гурбан Гурбанов после матча заявил, что остался доволен действиями футболистов. В какой-то степени с ним можно согласиться.

К примеру, после первого матча раунда плей-офф Лиги Европы, когда агдамцы проиграли в гостях «Шерифу» (0:1), вопросов по игре было гораздо больше. Ответная игра в Баку показала, что молдаване гораздо слабее «Карабаха», и сложно было объяснить провальную игру в Тирасполе.

«Спортинг» - соперник куда серьезнее, и откровенно говоря, шансов в игре против них изначально было немного. Капитан «Спортинга» Нани, про существование которого мы уже давно забыли, одним пасом, фактически, решил исход противостояния.

«Карабах» играл не трусливо, старался держать мяч и комбинировать, но что поделать, если тот же Араз Абдуллаев, владея мячом, отлетает от корпуса Маркоса Акуньи, вингер Махир Мадатов не делает за игру ни одной удачной попытки обводки, а единственный форвард Эмегара неплохо бегает, но испытывает сложности, когда надо прицельно попасть по мячу. А в центре поля вышел Джошгун Диниев, который уже много лет в обойме «Карабаха», но игроком основы никогда не был. Вчерашняя игра еще раз показала, что к матчам такого уровня он совсем не готов.

Если добавить ко всему этому проблемы с травмированными игроками, то у Гурбана Гурбанова даже не было вариантов при выборе состава. Наверное, при определенном стечении обстоятельств, «Карабаха» мог бы вернуться из Лиссабона с одним очком. Тот же Эмегара имел два момента, но если Дино Ндлову в прошлом сезоне мог пользоваться даже полумоментами в важных матчах, и забивал «Шерифу» и «Копенгагену», то швейцарец на это пока не способен.

Команда проиграла лишь первый матч, и впереди еще пять игр. Но поражение в первом матче серьезно осложнило шансы команды на выход из группы. «Арсенал» вчера без проблем разобрался с «Ворсклой» (4:2). Противопоставить что-то лондонцам «Карабаху» будет очень сложно. Да и «Воскла» - это далеко не подарок. Но для «Карабаха», который в пятый раз подряд выступает в групповых стадиях еврокубков, не может быть другой цели, как выход из группы. Насколько эта цель достижима – покажут уже ближайшие матчи.

Футбольный эксперт Эркин Ибрагимов наблюдавший за матчем с трибун стадиона, так прокомментировал поражение «Спортингу».

«Карабах» не смог сыграть на должном уровне в атаке. Эмегару хватило лишь на 60 минут. Махира и Зубира словно вообще не было на поле. Озобич же и вовсе не игрок уровня «Карабаха». Физическое состояние Араза оставляет желать лучшего. Что касается Джона Деларжа, то похоже, он до конца сезона так и просидит рядом с Гурбаном Гурбановым.

Самая большая ошибка «Карабаха» заключается в том, что летом они не смогли приобрести сильного нападающего.

Что касается игры, то команда, в целом, смотрелась неплохо. «Карабах» - это команда с большим европейским опытом, и ее узнают по стилю. Все дело в том, что сейчас в атаке нет таких лидеров как Рейналдо, Ндлову, Педро. Это те игроки, которые могли взять игру на себя в самые тяжелые моменты.

То, что мы увидели – это не катастрофа. Тот же «Фенербахче», который тратит миллионы, пропустил в Загребе четыре гола. Вы можете представить реакции, если бы «Карабаха» проиграл «Динамо» (1:4)? Нельзя сказать, что «Спортинг» доминировал и во всем превзошел «Карабах». В одном из эпизодов Нани создал гол из ниоткуда, а во втором в очередной раз ошибся Бадави.

Выйти из этой группы будет очень тяжело, но в домашнем матче со «Спортингом» можно взять одно очко. У «Ворсклы» нет еврокубкового опыта вообще. Вполне реально заработать в матче с ними 4 очка», - сказал он.

Теймур Максутов