Помпео рассказал о встрече с Ким Чен Ыном

Госсекретарь США Майк Помпео отметил прогресс в достижении соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте после визита в КНДР.

«Визит в Пхеньян для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном прошел успешно. Мы продолжаем работу над соглашениями, достигнутыми в ходе встречи в Сингапуре. Спасибо за оказанный мне и моей команде из Госдепа СШАприем», — написал он.

Прошедшая в Пхеньяне встреча Майка Помпео и Ким Чен Ына длилась два часа. Ее подробности пока не сообщаются.

Эта поездка в Пхеньян стала четвертой для Помпео. Впервые он побывал в КНДР в апреле 2018 года в должности главы ЦРУ. Переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова между КНДР и Помпео прошли в начале июля в Пхеньяне.

На саммите 12 июня северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил президенту США Дональду Трампу о планах по полной денуклеаризации Корейского полуострова. После этого начался демонтаж полигона Сохэ, с которого запускали межконтинентальные баллистические ракеты, в частности, «Хвасон-15». В мае Пхеньян объявил о закрытии ядерного полигона Пунгери. В то же время данные американской разведки свидетельствуют о том, что площадка остается пригодной для эксплуатации и решение о ее закрытии может быть легко пересмотрено.

Lenta.ru