Помпео раскрыл цель встречи с Ким Чен Ыном

Американский госсекретарь США Майк Помпео назвал целью своей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном обсуждение механизма денуклеризации Северной Кореи.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC.

«У меня было задание — заложить основу для встречи президента Трампа с Ким Чен Ыном. Мы хотели убедиться, что мы понимаем, что северокорейцы и Ким Чен Ын готовы обсуждать вещи, которые имеют наибольшее значение», — сказал Помпео.

Он также назвал свои заданием в ходе встречи с северокорейским лидером обсуждение состояния граждан США, которые находятся под стражей в КНДР.

«Мы знаем историю. Наши глаза широко открыты, мы будем вести переговоры совсем другим образом, чем это было до этого. Мы обяжем предпринять необратимые шаги, которые продемонстрируют, что денуклеаризация будет достигнута. Мы не примем слова и обещания, мы будем смотреть за шагами и действиями», — подчеркнул он.

Помпео пообещал, что американская сторона продолжит сохранять кампанию по оказанию давления на КНДР до этого момента.

Gazeta.ru