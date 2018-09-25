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Помощник президента РФ: В этом году Путин не посетит с визитом Армению

Сегодня в 19:00 ~ 1 минута на чтение 328
Помощник президента РФ: В этом году Путин не посетит с визитом Армению

Несмотря на обсуждения по поводу визита президента Владимира Путина в Армению, до конца года это маловероятно.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Президенты, очевидно, встретятся не только в Душанбе (на саммите СНГ), но и в Астане, на сессии ОДКБ. Это раз, и в декабре в Москве планируется саммит Евразийского экономического союза, что также предоставит возможность лидерам переговорить, по крайней мере, кратко. Вопрос о визите (в Армению, — ред.) или каких-либо сроках пока еще не обсуждается… Думаю, что, наверное, в плане визита имеет смысл нацеливаться на следующий год», — добавил он.

Ю Ушаков напомнил, что последняя встреча российского лидера и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялась «совсем недавно».

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