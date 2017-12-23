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Администрация президента АР о решении Трампа по Иерусалиму

23 Декабря, 2017 в 12:25 ~ 1 минута на чтение 1169
Администрация президента АР о решении Трампа по Иерусалиму

Баку считает решение США о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в этот город своего посольства из Тель-Авива ошибочным.

Как отметил на проведенной в субботу пресс-конференции помощник Президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов, азербайджанская сторона выразила свою позицию по данному поводу на чрезвычайном заседании Организации исламского сотрудничества, созванном Турцией по Иерусалиму.

«В принятии решения о признании Иерусалима столицей не было никакой необходимости. Это не вносит вклад в дело мира. Мы солидарны с исламскими странами и считаем, что вопросы, связанные с Иерусалимом, должны рассматриваться на основе имеющихся по этому поводу решений и резолюций ООН, и мы за решение данного вопроса в рамках международного права», - заявил Н.Мамедов.

Ялчин Алиев, И.А.

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