Полузащитник «Арсенала»: «Мы много говорили насчет политики, пришло время думать о футболе»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака поделился своим мнением о завтрашнем финале Лиги Европы.

«Мы приехали в субботу вечером, и чувствуем себя хорошо, - приводит 1news.az слова швейцарского футболиста, - Не знаю, дает ли это нам преимущество. Но мы готовы к завтрашней игре. У нашего тренера богатый опыт игры и побед в Лиге Европы. Но я не хотел бы раскрывать всех деталей.

Мы уже два года играем в Лиге Европы. Но для такого клуба как «Арсенал» пора играть в Лиге чемпионов. Завтра нас ждет очень важная игра. Возможно, мы заслужили пробиться в Лигу чемпионов через чемпионат. Но завтра у нас будет еще одна возможность. Мы полностью готовы к завтрашней игре».

Граниту Джаке также задали вопрос про Генриха Мхитаряна, но швейцарец ответил, что не желает говорить на этот счет. «Мы много говорили насчет политики, пришло время думать о футболе», - сказал он.

На пресс-конференции также принял участие Сократис Папастатопулос.

«Я рад, что завтра мы будем играть в финале. Думаю, что народ Греции будет поддерживать нас. Мы должны думать об игре, в первую очередь. Я рад, что мы играем вместе с Косьелни. Надеюсь, он останется в «Арсенале».

Почему я поддержал в социальных сетях Мхитаряна? Мы играли вместе 5-6 лет. Я написал то, что думал. Мы должны играть и за тех, кого завтра не будет в составе из-за травм и по другим причинам.

Нам предстоит игра против очень сильной команды, а не против одного игрока. Мы с уважением относимся к ним, но приехали в Баку за победой», - сказал греческий защитник клуба.

Теймур Максутов