Получите еще большее удовольствие от гонки Formula 1 с Four Seasons Hotel Baku – ФОТО

Знаменитая терраса отеля под названием Eyvan откроет свои двери для зрителей гонки с закусками и напитками на открытом воздухе.

В этом году Four Seasons Hotel Baku подготовил для зрителей Azerbaijan Grand Prix Formula 1 кое-что особенное. Эксклюзивно для вас в этот день Eyvan Terrace представит множество различных закусок в тандеме с алкогольными и безалкогольными напитками.

Шеф-повара приготовят для гостей сочные бургеры и пиццу, различные сэндвичи и бейглы, а для любителей мучного и сладкого одна из зон террасы будет полностью занята шедеврами кондитеров отеля - круассаны, маффины, пончики, разные виды шоколада и многое другое. Без сомнений, маленьким фанатам гонки это мероприятие тоже придется по вкусу.

Гости могут взять свой заказ и продолжить наблюдать за гонкой со своих мест на трибуне или же наслаждаться ею прямо с уютной террасы Eyvan, где специально для просмотра будут расставлены мониторы.

Наблюдая за молниеносной гонкой, тем более, на открытом воздухе, жажда наступает быстро. На террасе Eyvan можно будет насладиться широким выбором алкогольных и безалкогольных напитков - начиная с вина, шампанского, пива, джина и заканчивая освежающими коктейлями и яркими смузи.

Приглашенный отелем DJ скрасит это мероприятие под открытым небом специально и тщательно подобранной музыкой.

Стоит подчеркнуть, что данное мероприятие будет открыто для всех желающих.

Все это и многое другое будет доступно на Eyvan Terrace в отеле Four Seasons Baku 28 апреля с 13:00 до 20:00.

Для дополнительных вопросов и информации можно связаться с отелем, позвонив или написав в WhatsApp по номеру +994 12 404 2424.

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