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Политолог: «Реализация энергетических и транспортных проектов региона зависит от позиции Азербайджана» - ФОТО

Сегодня в 13:33 ~ 2 минуты на чтение 561
Политолог: «Реализация энергетических и транспортных проектов региона зависит от позиции Азербайджана» - ФОТО

За минувшие пятнадцать лет наша экономика увеличилась более чем втрое, - заявил в ходе своего выступления в Пекине на Международном форуме «Один пояс, один путь» - Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент сказал, что вложенные инвестиции в объеме $260 миллиардов помогли модернизировать страну и создать современную инфраструктуру, в том числе инфраструктуру в транспортной сфере.

«Внешний долг Азербайджана находится на очень низком уровне. Он составляет примерно 19% нашего валового внутреннего продукта. Наши резервы превышают внешний долг в пять раз. Валовой внутренний продукт увеличился на 3%,  уровень инфляции составляет 2,1% и диверсификация экономики является одной из основных наших целей», - отметил Президент.

Президент отметил важность  инфраструктурных проектов для Азербайджана. «Мы использовали наши финансовые ресурсы для вложения инвестиций в создание современной инфраструктуры. Используя наше географическое положение, мы вложили инвестиции в налаживание мостов между Азией и Европой», - сказал он.

Глава государства также отметил, что сейчас Азербайджан входит в десятку самых реформаторских стран мира.

Комментируя выступление главы государства, преподаватель Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, политолог Заур Мамедов отметил, что Президент в своих выступлениях и встречах говорил о роли Азербайджана в геополитических и геоэкономических процессах в мире.

«Президент заявил, что Азербайджан является одним из государств, который регулярно проводит реформы, что создана привлекательная инвестиционная среда, развиваются не нефтяные отрасли экономики», - сказал он.

По словам эксперта, не случайно, что в Китае заинтересовались проектом Баку-Тбилиси-Карс, который является одним из звеньев международного транспортного коридора «Восток-Запад».

«Мы знаем, что Китай наряду с другими проектами Шелкового пути будет делать акцент в будущем и на этот проект. В скором времени мы сможем увидеть китайские инвестиции в Азербайджане», - сказал он.

Политолог сказал, что сегодня Азербайджан привлекает инвесторов из Южной Кореи, Китая, Японии, которые постепенно начинают входить в регион.

«В ходе переговоров был обсужден трехсторонний формат взаимоотношений между Ираном, Россией и Азербайджаном. Речь идет о транспортном узле Север-Юг. Если этот проект заработает, то он будет самым коротким путем передвижения товаров с юга на север», - сказал он.

По мнению эксперта, все это свидетельствует о том, что Азербайджан является важным игроком в регионе, и что реализация энергетических и транспортных проектов региона зависит от позиции Азербайджана.

Эльшан Рустамов

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