Политолог: Реальная ситуация внесла коррективы в позицию премьер-министра Армении

Несмотря на многочисленные заявления руководства Армении о необходимости изменения формата переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, по итогам разговора президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках саммита СНГ в Душанбе было заявлено о прекращении неконструктивной риторики со стороны Еревана и приверженности сторон переговорному процессу.

Таким образом, попытки изменить формат переговоров по карабахскому урегулированию были прекращены.

Источники отмечают, что переговоры по урегулированию ведутся, и будут вестись как и прежде - между Азербайджаном и Арменией.

Ранее пресс-служба президента Азербайджана также распространила сообщение, в котором было отмечено, что в ходе беседы стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения сторон и на границе между Арменией и Азербайджаном.

Также было решено выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.

Ситуацию прокомментировал 1news.az преподаватель Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, политолог Заур Мамедов.

«Пашинян прекрасно понимает, что его воинственные высказывания ни к чему хорошему не приведут. К тому же, вероятно, реальная ситуация внесла свои коррективы в его позицию. Подобное можно связать с усиливающейся позицией официального Баку в карабахском конфликте и предстоящими парламентскими выборами в Армении»,- сказал политолог.

Он отметил, что за последний год Азербайджан реализацией различных международных и региональных проектов еще более укрепил собственный имидж регионального лидера.

«В ближайшие месяцы в Армении пройдут парламентские выборы. Понятное дело перед выборами ожидать в Карабахском урегулировании какого - то прогресса не стоит, но то, что Пашинян сам подошел к президенту Ильхаму Алиеву для разговора на эту тему также свидетельствует о том, что стороной конфликта являются Баку и именно Ереван, а ни в коем случае не Ханкенди»,- заметил Мамедов.

Он также напомнил о недавней встрече в Нью-Йорке встрече глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ: «Глава МИД Армении Зохраб Мнацаканян не первый раз встречается с Эльмаром Мамедъяровым, представляя Армению в качестве одной из двух сторон конфликта для ведения переговоров».

Как отметил эксперт, Баку надеется, что армянский премьер продемонстрирует конструктивность в урегулировании конфликта и в дальнейшем: «Он до прихода к власти неоднократно говорил, что Армения должна экономически развиваться. А урегулирование карабахской проблемы создаст широкие возможности перед армянским обществом».

Талыб Бархудаев