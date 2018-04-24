Ильгар Велизаде: «Пашинян стремится заморозить мирный процесс»

8 сентября прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отправившегося в Москву с рабочим визитом.

Перед встречей Москва анонсировала серьезный разговор с главой армянского правительства, к которому у нее накопились претензии.

На фоне заметного охлаждения в двусторонних отношениях между Россией и новыми властями Армении после определенных антироссийских действий команды Никола Пашиняна в Ереване возлагали большие надежды на его визит в Москву.

Пашиняна в Кремле приняли, но надежды новых властей не оправдались, снять напряженность в отношениях так и не удалось.

По итогам встречи Кремль ограничился сухим сообщением, что на ней «обсуждались ключевые вопросы развития союзнических российско-армянских отношений».

Зато сам премьер Армении снова вошел в образ уличного оратора, не скупясь на восторженные эпитеты в адрес России и ее лидера, называя армяно-российские отношения «блестящими», а Владимира Путина – «ценителем» человеческих отношений…

Также премьер Армении, следуя по накатанной дорожке, сделал ряд жестких заявлений в адрес Азербайджана по поводу урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Эти безответственные, циничные, политически безграмотные высказывания армянского премьера, а также результаты его визита в Москву 1news.az прокомментировал азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Напомним, что лидер армянской революции на встрече с представителями диаспоры в Москве выступил с очередными бредовыми заявлениями, указав на «принадлежность» семи оккупированных ВС Арменией азербайджанских районов, прилегающих к Нагорно-Карабахскому региону Азербайджана, сепаратистскому режиму.

«Данное заявление не что иное, как откровенный шантаж, адресованный не только официальному Баку, но и России, и другим сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

Пашинян ставит под вопрос продолжение переговорного процесса в целом, и в этом он уже переплюнул своих предшественников. Заявление о якобы «принадлежности» семи оккупированных Арменией азербайджанских районов сепаратистскому образованию вообще ни в какие рамки не вписывается», - сказал И.Велизаде.

Совершенно не понятно, чего он этим добивается? – задается вопросом политолог.

По его мнению, Пашинян своими заявлениями фактически ставит Москву в одну позицию с Баку, ведь Россия, так же как и Азербайджан, не согласится с тем, что эти семь районов входят в состав незаконного образования, созданного в оккупированном Нагорном Карабахе Азербайджана.

Все эти заявления Пашиняна говорят о его намерении заморозить переговорный процесс по урегулированию конфликта, что даст ему время решить проблемы внутри страны, укрепить свою власть, продолжать политику лавирования между крупными политическими силами мира, считает политолог.

Коснувшись итогов переговоров Владимира Путина и Пашиняна, эксперт отметил, что все, сказанное премьером, - это блеф.

«Назвав армяно-российские отношения «блестящими», Пашинян просто блефовал, пытаясь выдать желаемое за действительное. И часть этого блефа была направлена на азербайджанскую аудиторию. Пашинян просто старался не ударить в грязь лицом перед армянским народом, особенно на фоне успешного во всех планах визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию, содержательных переговоров лидеров двух стран в Сочи и подписанного между Азербайджаном и Россией солидного пакета документов», - сказал политолог.

Интервью Пашиняна российскому «Коммерсанту» - это своего рода отчет о визите, его оценка двусторонних отношений, которая абсолютно далека от реальности, отметил политолог.

По его мнению, единственным, да и то весьма зыбким положительным результатом переговоров армянского премьера в Москве стала договоренность об обсуждении цен на импортируемый в Армению российский газ.

«Это, прежде всего, политический вопрос – от цены на газ зависит политическая стабильность в Армении. Видимо, Пашиняну удалось уговорить президента России не повышать цену на газ, скорее всего в обмен на какие-то уступки со стороны армянского премьера в ответ на требование Москвы прекратить преследование политических противников, бывших пророссийских руководителей Армении», - считает И.Велизаде.

Политолог полагает, что визит Н.Пашиняна в Москву и его переговоры в В.Путиным ни в коей мере не сняли существующую напряженность в отношениях и совсем не рассеяли тумана.

«Если армянская сторона во внутриполитических вопросах не пойдет на уступки, то Россия в любой момент может пересмотреть вопрос ценообразования на газ. Москва пристально будет следить за действиями новых властей Армении во время предвыборной кампании в стране, а именно - за тем, как они себя поведут в отношении политических оппонентов», - сказал эксперт.

«В России прекрасно понимают, что Пашинян продолжит усиливать прозападный вектор своей политики, просто сейчас не хотят еще больше нагнетать ситуацию и пока не идут на жесткие шаги в отношении Пашиняна. Москва еще какое-то время будет в режиме ожидания», - заключил политолог.

С.Агаева, Э.Т.