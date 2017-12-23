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Политолог Максим Шевченко: Карабахский конфликт не может быть решен без России, Ирана и Турции

23 Декабря, 2017 в 18:58 ~ 1 минута на чтение 948
Политолог Максим Шевченко: Карабахский конфликт не может быть решен без России, Ирана и Турции

«Нагорно-карабахский конфликт не может быть решен без политических лидеров региона – России, Ирана и Турции. Сближение России, Ирана и Турции может помочь решению карабахского конфликта».

Об этом заявил российский политолог Максим Шевченко на международном симпозиуме «Будущее региона: геополитические призывы и перспективы» в Баку.

По мнению политолога, мир устал от нерешенности конфликта и готов к серьезным изменениям в его решении: «Нагорно-карабахский конфликт возник для того, чтобы в будущем появились и другие очаги конфликтов. Когда говорят о том, что Россия в 90-е годы прошлого века занимала ошибочную позицию по Карабаху, меня это обижает. В то время Россией управляли из Вашингтона. Режим Ельцин-Гайдар управлялся США».

Политолог также напомнил о прямом доступе состоятельных армянских бизнесменов к президенту США, что также играет роль в данном вопросе.

АПА

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