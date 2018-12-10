Политолог: «Эйфория в армянском обществе со временем сходит на нет»

На внеочередных парламентских выборах в Армении блок Пашиняна «Мой шаг» провел самую дорогую предвыборную кампанию, потратив на нее около $560 тыс.

Об этом заявил 1news.az преподаватель Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, политолог Заур Мамедов, комментируя результаты прошедших в Армении 9 декабря выборов.

Политолог задается вопросом, где Пашинян раздобыл такую сумму, какие доноры ему помогли.

«Примечательно, что правящая прежде Республиканская партия потратила в два раза меньше ($264 тыс.)», - сказал он.

Эксперт указал, что заранее было понятно, что Никол Пашинян победит, но явка избирателей говорит о том, что эйфория в армянском обществе со временем сходит на нет.

«Явка избирателей составила 48,63%, в то время как на прошлых парламентских выборах, в апреле 2017 года, этот показатель составлял 60,84%», - сказал он.

Политолог указал, что для Никола Пашиняна закончилась эра популистских заявлений.

«Теперь он должен реально заниматься социально-экономическими проблемами, а для выхода Армении из тупика необходимо в первую очередь урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Какую позицию займет Никол Пашинян после выборов, покажет время. Однако если он не покажет конструктивность в урегулировании конфликта, что может привести к улучшению благосостояния граждан, то народ свергнет Пашиняна так же, как сверг Сержа Саргсяна», - указал он.

Напомним, что на внеочередных парламентских выборах с результатом 70,43% (884456) победил блок «Мой шаг» и.о. премьер-министра Никола Пашиняна. Второе место с 8,27% (103824) заняла партия «Процветающая Армения», лидер которой неоднократно выражал поддержку Пашиняну.

Союзники последнего в лице партии «Светлая Армения» с 6,37% (80024) заняли третью строчку. Остальные политические силы не преодолели необходимый барьер для прохождения в Национальное Собрание 7-го созыва.

Эльшан Рустамов, Г.Р.