Полиция задержала в Брюсселе около 20 «желтых жилетов»

Другая группа протестующих вырвалась из оцепления и направилась в центр. По пути их движения были отмечены случаи вандализма. Подозреваемым удалось дойти до центральной площади Гран-пляс, где они попытались скрыться от полиции в одном из магазинов на прилегающей улице.