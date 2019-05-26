1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Полиция задержала в Брюсселе около 20 «желтых жилетов»

Сегодня в 18:35 ~ 1 минута на чтение 348
Полиция задержала в Брюсселе около 20 «желтых жилетов»
Около 20 человек, участвовавших в несанкционированной акции "жёлтых жилетов", были задержаны в воскресенье в Брюсселе, сообщило управление полиции по центральному округу Иксель.
 
Ранее сообщалось, что несколько сотен участников акции собрались в районе Северного вокзала, где их блокировала полиция, применив баллончики со слезоточивым спреем.
 
Другая группа протестующих вырвалась из оцепления и направилась в центр. По пути их движения были отмечены случаи вандализма. Подозреваемым удалось дойти до центральной площади Гран-пляс, где они попытались скрыться от полиции в одном из магазинов на прилегающей улице.
 
Сотрудники полиции в полном обмундировании задержали демонстрантов и препроводили их в фургон.
 
РИА Новости
Telegram WhatsApp

348

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net