Полиция задержала футболистов Мамаева и Кокорина по делу о хулиганстве – ВИДЕО

Полиция после допроса задержала футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, ставших подозреваемым по делу о хулиганстве.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на МВД.

Мамаев явился на допрос после того, как управление МВД по Москве пригрозило ему и Кокорину, что объявит их в федеральный розыск, если они не придут к 18:00 мск 10 октября. Кокорин пришел к следователям не сразу, нарушив дедлайн: сообщение о его явке появилось на сайте столичного главка только в 20:00 мск. Его адвокат пояснял, что он просил перенести допрос на 11 октября, поскольку уведомление о необходимости явиться футболист получил только в 17:00. «Так не делается, мы просто не успели», — подчеркнул защитник.

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Кокорина и Мамаева могут навсегда отстранить от футбола

По словам источника «Ведомостей» в московской полиции, Мамаева и Кокорина отправят в изолятор временного содержания на Петровке, 38, где они проведут 48 часов до момента, когда будет решено, о какой мере пресечения следователь будет просить в суде. Сейчас этот вопрос не решен, вопрос стоит или о домашнем аресте, или об аресте, говорит он. Изолятор на Петровке отличается нормальными условиями содержания, в частности близкие задержанных смогут принести им ресторанную еду, говорит собеседник «Ведомостей».

Мамаев и Кокорин подозреваются в избиении людей 8 октября в Москве: водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и директора департамента в Минпромторге Дениса Пака. В результате второго конфликта, сообщало министерство, пострадал и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Сначала по фактам двух конфликтов против футболистов возбудили дело по ст. 116 УК (побои), а 10 октября МВД начало отдельное производство по ст. 213 УК (хулиганство) из-за конфликта, в котором пострадали Пак и Гайсин. Адвокат последних сообщал, что они требуют, чтобы дело было переквалифицировано на п. «б» ч. 1 ст. 213 УК — хулиганство по мотивам расовой ненависти.

Произошедшее прокомментировали Кремль, а также высокопоставленные чиновники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости «абстрагироваться от эмоций, абстрагироваться от того, кто футболисты, а кто не футболисты». Вице-премьер Ольга Голодец назвала поведение Мамаева и Кокорина «неспортивным», а министр промышленности и торговли Денис Мантуров — «нецивилизованным».

ФК «Краснодар» намерен разорвать контракт с Мамаевым. Клуб обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) с заявлением о расторжении контракта. «Зенит» заявил, что примет решение о наказании Кокорина после правовой оценки его действий.

«Ведомости»