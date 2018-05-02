Полиция задержала более 100 человек во время беспорядков в Париже‍

После беспорядков на первомайской демонстрации в Париже под стражу заключены 102 человека, передает радиостанция France Info со ссылкой на префекта полиции французской столицы Мишеля Дельпюэша.

Проходившая в Париже первомайская демонстрация сопровождалась многочисленными беспорядками. В ходе шествия молодые люди в черной одежде и масках на лице, которых, по данным полиции, было около 1,2 тысячи человек, громили витрины ресторанов и кафе, нападению подвергся "Макдоналдс". Экстремисты сожгли машину.

Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге была вынуждена вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что решительно осуждает произошедшие беспорядки, и подчеркнул, что ответственные за насилие будут привлечены к ответственности.

РИА Новости