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Полиция задержала более 100 человек во время беспорядков в Париже‍

Сегодня в 09:05 ~ 1 минута на чтение 223
Полиция задержала более 100 человек во время беспорядков в Париже‍

После беспорядков на первомайской демонстрации в Париже под стражу заключены 102 человека, передает радиостанция France Info со ссылкой на префекта полиции французской столицы Мишеля Дельпюэша.

Проходившая в Париже первомайская демонстрация сопровождалась многочисленными беспорядками. В ходе шествия молодые люди в черной одежде и масках на лице, которых, по данным полиции, было около 1,2 тысячи человек, громили витрины ресторанов и кафе, нападению подвергся "Макдоналдс". Экстремисты сожгли машину.

Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге была вынуждена вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.

РИА Новости

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