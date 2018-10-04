Полиция США ведет расследование в лагере FETÖ

Полиция США ведет расследование инцидента, который предположительно имел место на территории лагеря террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ) в штате Пенсильвания.

Как сообщается, правоохранители оцепили территорию городка, расположенного в районе Сейлорсберг.

В беседе с Anadolu один из местных фермеров подтвердил факт. По его словам, полиция ведет разбирательство в связи с «вооруженным человеком». Он добавил, что на месте работает много сотрудников полиции штата, а над зоной инцидента кружит полицейский вертолет.

Об этом свидетельствуют и фотоснимки, сделанные репортерами местных СМИ.

В заявлении полиции Лехайтона говорится, что неизвестный человек проник во владения главаря FETÖ.

В полиции сообщили, что его заметил на территории охранник. Он произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего нарушитель скрылся с места происшествия.

Ф.Багирова