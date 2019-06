Полиция Мадрида избила фанатов «Тоттенхэма» накануне финала ЛЧ и арестовала четырех человек – ВИДЕО

Британские СМИ сообщают о столкновениях между испанскими правоохранителями и болельщиками «Тоттенхэма» в Мадриде в преддверии финала Лиги чемпионов.

В одном из баров в центре столицы полиции пришлось отреагировать на жалобы посетителей, которые утверждали, что фанаты «Тоттенхэма» вели себя агрессивно и кричали оскорбления в адрес болельщиков «Ливерпуля».

«Офицеры с дубинками ворвались в заведение и стали выгонять болельщиков «Тоттенхэма», которые, в свою очередь, жаловались на агрессивные действия сотрудников правопорядка», - сообщает сотрудник The Telegraph. Инцидент произошел в баре в Пуэрта-дель-Соль в пятницу вечером.

Police in Madrid have just come into a bar and just battered about 50 Spurs fans for no reason. Many injured. Only caught the aftermath on camera. Fucking disgusting and unacceptable. @THSTOfficial @FSF_FairCop @SpursOfficial pic.twitter.com/o0gouDPbis — COYS NEWS (@Coys_News) May 31, 2019