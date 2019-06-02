Полиция Мадрида избила фанатов «Тоттенхэма» накануне финала ЛЧ и арестовала четырех человек – ВИДЕО

Британские СМИ сообщают о столкновениях между испанскими правоохранителями и болельщиками «Тоттенхэма» в Мадриде в преддверии финала Лиги чемпионов.

В одном из баров в центре столицы полиции пришлось отреагировать на жалобы посетителей, которые утверждали, что фанаты «Тоттенхэма» вели себя агрессивно и кричали оскорбления в адрес болельщиков «Ливерпуля».

«Офицеры с дубинками ворвались в заведение и стали выгонять болельщиков «Тоттенхэма», которые, в свою очередь, жаловались на агрессивные действия сотрудников правопорядка», - сообщает сотрудник The Telegraph. Инцидент произошел в баре в Пуэрта-дель-Соль в пятницу вечером.

Police in Madrid have just come into a bar and just battered about 50 Spurs fans for no reason. Many injured. Only caught the aftermath on camera. Fucking disgusting and unacceptable. @THSTOfficial @FSF_FairCop @SpursOfficial pic.twitter.com/o0gouDPbis — COYS NEWS (@Coys_News) May 31, 2019

По информации Daily Mail, работники правоохранительных органов безо всякой причины избили около 50 поклонников «Тоттенхэма». Многие получили травмы.

«В рамках операции по обеспечению безопасности на финале Лиги чемпионов в Мадриде четверо граждан Великобритании арестованы за нападения. В том числе на сотрудников полиции», – говорится в заявлении пресс-секретаря полиции.

Тем не менее, болельщики, собравшиеся возле бара, заявили, что вмешательство полиции было совершенно самопроизвольным.

«Мы смеялись и шутили. Это все было о «Тоттенхэме» и просто весело. А потом неожиданно на нас набросились двое полицейских. И вдруг – бах, бах. Они все ворвались внутрь и стали бить столы дубинками. Они делают это только потому, что могут. С ними не все в порядке», – сказал один из болельщиков.

«У меня на плечах был восьмилетний мальчик. Это был его первый выходной, и мы все хорошо проводили время»,– отметил 27-летний фанат «Тоттенхэма» Гарри Уэйд.

В свою очередь, поклонники «Ливерпуля» утверждают, что слышали, как небольшая группа фанатов лондонцев выкрикивала неподобающие фразы в адрес их команды.

А.А.