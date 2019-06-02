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Полиция Мадрида избила фанатов «Тоттенхэма» накануне финала ЛЧ и арестовала четырех человек – ВИДЕО

Сегодня в 12:09 ~ 2 минуты на чтение 292
Полиция Мадрида избила фанатов «Тоттенхэма» накануне финала ЛЧ и арестовала четырех человек – ВИДЕО

Британские СМИ сообщают о столкновениях между испанскими правоохранителями и болельщиками «Тоттенхэма» в Мадриде в преддверии финала Лиги чемпионов.

В одном из баров в центре столицы полиции пришлось отреагировать на жалобы посетителей, которые утверждали, что фанаты «Тоттенхэма» вели себя агрессивно и кричали оскорбления в адрес болельщиков «Ливерпуля».

«Офицеры с дубинками ворвались в заведение и стали выгонять болельщиков «Тоттенхэма», которые, в свою очередь, жаловались на агрессивные действия сотрудников правопорядка», - сообщает сотрудник The Telegraph. Инцидент произошел в баре в Пуэрта-дель-Соль в пятницу вечером.

По информации Daily Mail, работники правоохранительных органов безо всякой причины избили около 50 поклонников «Тоттенхэма». Многие получили травмы.

«В рамках операции по обеспечению безопасности на финале Лиги чемпионов в Мадриде четверо граждан Великобритании арестованы за нападения. В том числе на сотрудников полиции», – говорится в заявлении пресс-секретаря полиции.

Тем не менее, болельщики, собравшиеся возле бара, заявили, что вмешательство полиции было совершенно самопроизвольным.

«Мы смеялись и шутили. Это все было о «Тоттенхэме» и просто весело. А потом неожиданно на нас набросились двое полицейских. И вдруг – бах, бах. Они все ворвались внутрь и стали бить столы дубинками. Они делают это только потому, что могут. С ними не все в порядке», – сказал один из болельщиков.

«У меня на плечах был восьмилетний мальчик. Это был его первый выходной, и мы все хорошо проводили время»,– отметил 27-летний фанат «Тоттенхэма» Гарри Уэйд.

В свою очередь, поклонники «Ливерпуля» утверждают, что слышали, как небольшая группа фанатов лондонцев выкрикивала неподобающие фразы в адрес их команды.

А.А.

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