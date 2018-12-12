Полиция ищет молодого человека, продемонстрировавшего неуважение к памяти шехидов - ВИДЕО

В социальных сетях распространены кадры, на которых видно, как молодой человек под звуки музыки взбирается на мемориал «Вечный огонь» на Аллее шехидов и затем совершает там же различные трюки.

Как сообщилось ранее, в полицию было направлено обращение в связи с действиями молодого человека.

В свою очередь заместитель главы пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, полковник полиции Орхан Мансурзаде сообщил 1news.az, что в настоящее время в связи с этим вопросом ведется расследование.

«Проводится расследование по установлению личности и привлечению к ответственности молодого человека, запечатленного на видео. Общественность будет проинформирована об итогах расследования», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.