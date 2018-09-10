Полиция Баку просит помочь опознать сбитого насмерть пешехода - ФОТО

Детям, слабонервным и лицам со слабой психикой смотреть фото не рекомендуется.

В Наримановском районе, Баку возле автозаправки Azpetrol на проспекте Зии Буниятова ночью автомобилем насмерть был сбит неизвестный мужчина 55-60 лет.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, за рулем автомобиля марки Mercedes, сбившего пешехода, находился житель столицы Асиман Садыгов.

По факту ведется разбирательство.

Полиция просит всех, кто опознал сбитого пешехода и располагает какой-либо информацией о нем, позвонить в МВД по номеру «102» или обратиться в Управление полиции Наримановского района, расположенное по адресу: ул.Н.Мамедова, 9, телефон: 567-02-02.

Тимур Рзаев, Э.Т.