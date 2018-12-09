Полиция Армении получила свыше сотни сообщений о нарушениях в ходе выборов

Полиция Армении в день выборов в Национальное Собрание получила в общей сложности 144 сообщения о нарушениях.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал на брифинге в ЦИК республики начальник штаба полиции Ашот Саркисян.

"В период с 08:00 по 20:00 полиция Армения зафиксировала 144 сообщения о нарушениях. 36 из них были в Ереване и 108 - в регионах", - сказал он.

Из этих 144 сообщений 58 сообщений были о преступлениях, остальные 86 не содержали очевидных фактов преступления, но подлежали проверке. Речь идет о сбоях сканеров отпечатков пальцев, скоплениях граждан у избирательных участков, скоплении машин. Были сообщения о том, что избирательная урна выпала из объектива камеры.

Некоторые сообщения были переданы в Следственный комитет и военную полицию. Большинство сообщений проверяются полицией, пояснил Саркисян.

1news.az