Полиция арестовала 30 человек на занятии йогой в Иране

Полицейские Ирана произвели арест 30 мужчин и женщин во время частных занятий йогой, об этом сообщает «Би-би-си».

Спортивное мероприятие проходило в особняке в северной части города Горган. Одной из причин ареста стало отсутствие лицензии у преподавателя йоги, который проводил данный урок и активно рекламировал свои курсы в социальных сетях. Также, по данным прокуратуры, участники мероприятия вели себя неподобающе и не были одеты в подходящую для занятий одежду, что противоречило исламской идеологии

Иранским законодательством запрещено проводить совместные уроки для мужчин и женщин. Преподавание йоги на профессиональном уровне также находится под запретом. Федерация «Спорт для всех» уже отправляла письмо в министерство молодежи и спорта страны с просьбой запретить занятие танцевальной аэробикой и зумбой.

В стране существует практика публичных встреч любителей йоги и подпольных занятий данным видом спорта, что встречает неодобрение со стороны правительства. Прокуратура Ирана выразила недовольство недостаточному контролю за социальными сетями, через которые и происходит координация запрещенных занятий.

Gazeta.ru