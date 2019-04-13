Полиция Алжира задержала 108 участников демонстраций

Полиция Алжира задержала 108 человек в в столице во время массовых демонстраций в пятницу, которые переросли в столкновения, говорится в сообщении МВД.

"На настоящий момент задержано 108 человек", - говорится в документе.

Со стороны полиции пострадало 27 человек, четверо сотрудников получили серьезные ранения. "Они пострадали от ударов камнями и острыми предметами", - говорится в документе. Также было повреждено несколько автомобилей полиции.

Изначально демонстрации проходили в спокойной обстановке, однако в середине дня на площади Оден в столице произошли столкновения, полиция применила слезоточивый газ, демонстранты ответили камнями. Позже столкновения возобновились на площади перед Главпочтамтом. Полиции удалось рассеять наиболее агрессивных участников протестов.

Восьмая пятница народных протестов проходит в Алжире. На этот раз демонстранты, уже добившиеся отставки президента Абдельазиза Бутефлики, требуют ухода временного главы Алжира Абделькадера Бенсалаха и всех соратников бывшего алжирского лидера.

Ria.ru