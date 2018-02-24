Полицейский поймал упавшего с балкона ребёнка и сам оказался в больнице – ФОТО – ВИДЕО

Полицейский из египетского города Асьют спас упавшего с балкона пятилетнего ребёнка. Пока его коллеги пытались растянуть ткань, мужчина не растерялся и поймал мальчика руками. Подвиг офицера зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как сообщает Mirror, в результате падения с третьего этажа ребёнок не пострадал, а вот его спаситель был вынужден обратиться за врачебной помощью.

Позже все трое офицеров, участвовавших в спасении ребёнка, встретились с губернатором Асьюта Ясиром Эль-Десуки, который поблагодарил полицейских и выплатил им денежные премии.

life.ru