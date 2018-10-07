Полад Бюльбюльоглу вручил удостоверение и нагрудный знак почетного звания «Народный артист» Динаре Алиевой - ФОТО

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу вручил удостоверение и нагрудный знак почетного звания «Народный артист Азербайджанской Республики» солистке Государственного академического Большого театра России, известной азербайджанской и российской оперной певице Динаре Алиевой.

На исторической сцене Государственного академического Большого театра России состоялся показ оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад», где Динара Алиева блестяще исполнила партию главной героини Амелии.

По окончании спектакля посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу вышел на сцену и вручил удостоверение и нагрудный знак почетного звания «Народный артист Азербайджанской Республики» Динаре Алиевой.

«Сегодня знаменательный день. Бессмертная музыка Верди вновь звучит в стенах Большого театра в исполнении замечательных солистов этого прекрасного театра. Восхитительная постановка, потрясающий маэстро, великолепный оркестр. Что еще нужно для полного счастья? Мне сегодня очень повезло, что я выполняю поручение своего Президента – Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, и вручаю нашей замечательной соотечественнице Динаре Алиевой удостоверение и нагрудный знак почетного звания «Народный артист Азербайджанской Республики». Мы гордимся, что азербайджанская вокальная школа подарила миру таких певцов как Динара Алиева, Эльчин Азизов, Юсиф Эйвазов и многие другие. Я рад и счастлив, что сегодня Динара Алиева блистает на сцене Большого театра», - сказал посол.

Динара Алиева поблагодарила Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента республики Мехрибан Алиеву за оказанную ей высокую честь. «Я буду с честью носить высокое звание «Народный артист Азербайджанской Республики», - сказала Д.Алиева.

В интервью АЗЕРТАДЖ Д.Алиева отметила, что для нее большая честь носить звание народного артиста Азербайджана. «Сегодня знаменательный день. У меня дебют в Большом театре в партии Амелии в спектакле «Бал-маскарад» великого Верди. И сегодня мне вручили знак и удостоверение «Народного артиста Азербайджанской Республики». Пользуясь случаем, хочу поблагодарить нашего Президента Ильхама Алиева, его прекрасную супругу Мехрибан ханум Алиеву. Они очень многое делают для развития культуры и искусства в Азербайджане. Такие азербайджанские певцы как Эльчин Азизов, Юсиф Эйвазов и многие другие, и в том числе я с гордостью представляем азербайджанскую музыку на известных сценах мира», -сказала она.

Динара Алиева отметила, что и зрители, и коллеги с большой радостью встретили эту новость: «Я в Большом театре работаю около десяти лет, и он стал для меня родным домом. Коллеги ко мне очень тепло относятся и зал прекрасно принял эту потрясающе новость», - подчеркнула оперная певица.

Д.Алиева отметила, что планирует выпустить альбом, где будут собраны произведения азербайджанских композиторов в ее исполнении. «Я много раз исполняла произведения Узеира Гаджибейли, Кара Караева и других азербайджанских композиторов на крупнейших сценах мира. Это очень важно. Своих композиторов надо любить и ценить», - заключила Динара Алиева.

АЗЕРТАДЖ