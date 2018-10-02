Пользователям соцсетей и читателям представлен видеоролик о выдающихся деятелях АДР – ФОТО – ВИДЕО

Азербайджанская Демократическая Республика занимает особое место в истории государственности нашего народа.

Как сообщает 1news.az, начало ХХ века – время, когда на мусульманском Востоке господствовали деспотические монархии, выбор азербайджанским народом демократической формы правления был поистине историческим феноменом.

Общенациональный лидер азербайджанского народа, архитектор независимого Азербайджана отмечал, что нынешняя Азербайджанская Республика является правопреемницей АДР. Впервые празднование юбилея АДР на государственном уровне связано с именем Гейдара Алиева.

В 2018 году отмечается 100-летие Азербайджанской Демократической Республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2018 года «Годом Азербайджанской Демократической Республики».

Юбилей АДР торжественно отмечается как в Азербайджане, так и за рубежом. Во время визита в Италию Первый вице-президент страны Мехрибан Алиева, выступая на конференции, посвященной юбилею АДР, представила интересные факты об истории государственности азербайджанского народа.

В Центральной библиотеке им. М. Ш. Вазеха Централизованной библиотечной системы (ЦБС) Ясамальского района г. Баку в рамках проекта «Серия юбилеев» читателям и пользователям представлен видеоролик, подготовленный на основе архивных материалов об отцах-создателях АДР. Материалы сопровождаются увертюрой из оперы гениального композитора Узеира Гаджибейли «Короглы».

В начале показа зрители знакомятся с цитатами Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и Президента страны Ильхама Алиева о роли АДР в истории азербайджанского народа.

Здесь же даны фотопортреты и краткие биографические сведения о 27 политических, государственных и общественных деятелях АДР.

Проект «Серия юбилеев» продолжается. Автор идеи и руководитель проекта директор Централизованной библиотечной системы Ясамальского района, председатель Азербайджанского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», доцент Лятифа Мамедова, координатор Тарана Гейдарова.

1news.az