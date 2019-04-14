Пользователи жалуются на сбои в Whatsapp, Instagram и Facebook - ФОТО

В воскресенье, 14 апреля, наблюдаются неполадки сразу в трех популярных онлайн-сервисах.

Пользователи со всего мира жалуются на сбои в работе сразу трех популярных приложений: Whatsapp, Facebook и Instagram. Судя по данным портала Downdetector, неполадки в работе приложений начались в 06:28 по времени Восточного побережья США в воскресенье, 14 апреля.

Юзеры из разных уголков Земли отмечают, что не могут войти в социальные сети и продолжить общение. В частности, проблемы возникают при попытке войти в приложения с компьютера.

Некоторые жалуются на долгую загрузку онлайн-сервисов, другие пишут о неполадках при отправке сообщений, третьи испытывают проблемы с просмотром видеороликов.

Согласно статистике, представленной на сайте Downdetector, большинство пользователей Facebook и Instagram не могут просмотреть новостную ленту. В популярном мессенджере Whatsapp зафиксировано больше всего сбоев при отправке сообщений.

1news.az

Карта сбоев в работе Instagram

Карта сбоев в работе WhatsApp

Карта сбоев в работе Facebook