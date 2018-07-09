Пользователи соцсетей раскритиковали Замика за схожесть нового видео с клипом Дуа Липы – ФОТО – ВИДЕО

Популярный азербайджанский певец Замик Гусейнов презентовал новый клип, снятый на песню «Varmı» (музыка и слова Исмаила Асадова).

Еще до премьеры клипа, после публикации певцом backstage кадров, пользователи соцсетей обратили внимание на его схожесть с клипом Дуа Липы «Idgaf», а после презентации видео в YouTube многие пользователи соцсетей обвинили З.Гусейнова в плагиате.

Режиссер клипа «Varmı» - Фархад Али, снявший для певца знаковые в его карьере клипы.

«Мне самому очень нравится клип Дуа Липы на песню «Idgaf», но не могу сказать, что мое видео схоже с клипом британской певицы, разве что только и только цветом костюмов, в котором появляюсь я и танцовщицы. Образы для клипа выбирал я сам – начиная от одежды, завершая аксессуарами и прическами, но это не значит, что я не доверяю стилистам, просто в этот раз занялся всем сам», - рассказал в интервью 1news.az Замик Гусейнов.

Клип «Idgaf» был презентован в январе 2018 года – его режиссером выступил Генри Скофилд, который уже работал с Д.Липой над клипом «New Rules», набравшим более миллиарда просмотров.

Ф.В, Г.Р.