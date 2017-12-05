Пользователи соцсетей пришли в ужас от видео с умирающим медведем – ВИДЕО

Пользователи соцсетей активно обсуждают видео с голодающим белым медведем, снятое на канадском острове Баффинова Земля.
Медведя обнаружили представители природоохранительной организации Sea Legacy. Видно, что тощий зверь еле передвигается, еду ищет в мусорном баке и, не найдя ничего съедобного, без сил валится на землю.
«Мы стояли там и плакали», — рассказывает фотограф Пол Никлен, опубликовавший ролик на своей странице в Instagram.
В комментарии к видео он отметил, что медведь совершенно точно умер в течение нескольких дней или даже часов после съемки. Он также подчеркнул, что его группа не смогла бы его спасти.
«Это душераздирающая сцена, которую я до сих по не могу выкинуть из головы, но я знаю, что мы должны делиться и прекрасным, и печальным, чтобы сломать стену безразличия», — пишет Никлен.
Причиной, по которой медведь так оголодал, стали последствия глобального потепления, обращает внимание фотограф. В последние годы зима в этой части Арктики сократилась, и морские льды таят раньше, чем обычно. Из-за этого медведи не могут охотиться на морских львов и моржей и не накапливают достаточно еды, чтобы пережить зимнюю спячку, отметил Никлен.
РИА Новости