Пользователи соцсетей пришли в ужас от видео с умирающим медведем – ВИДЕО

Пользователи соцсетей активно обсуждают видео с голодающим белым медведем, снятое на канадском острове Баффинова Земля.

Медведя обнаружили представители природоохранительной организации Sea Legacy. Видно, что тощий зверь еле передвигается, еду ищет в мусорном баке и, не найдя ничего съедобного, без сил валится на землю.

«Мы стояли там и плакали», — рассказывает фотограф Пол Никлен, опубликовавший ролик на своей странице в Instagram.

В комментарии к видео он отметил, что медведь совершенно точно умер в течение нескольких дней или даже часов после съемки. Он также подчеркнул, что его группа не смогла бы его спасти.

«Это душераздирающая сцена, которую я до сих по не могу выкинуть из головы, но я знаю, что мы должны делиться и прекрасным, и печальным, чтобы сломать стену безразличия», — пишет Никлен.

Причиной, по которой медведь так оголодал, стали последствия глобального потепления, обращает внимание фотограф. В последние годы зима в этой части Арктики сократилась, и морские льды таят раньше, чем обычно. Из-за этого медведи не могут охотиться на морских львов и моржей и не накапливают достаточно еды, чтобы пережить зимнюю спячку, отметил Никлен.

Публикация от Paul Nicklen (@paulnicklen) Дек 5 2017 в 8:52 PST

РИА Новости