Пол Маккартни написал книгу для детей

Британский рок-музыкант сэр Пол Маккартни заявил, что написал книгу для детей, повествующую о приключениях дедушки и его четверых внуков, произведение, как ожидается, поступит в продажу в сентябре 2019 года.

"Я написал новую книгу для детей, с картинками. Она называется Hey Grandude. Почему? У меня восемь внуков и все они прекрасны", — заявил музыкант в видеоролике, опубликованном на его официальном аккаунте в Twitter. "Я хотел написать ее для дедушек во всем мире, чтобы у них было что почитать своим внукам перед сном", — добавил он.

Идея о создании книги пришла к музыканту после того, как один из его собственных внуков начал называть его Grandude ("Дедуля"). По его словам, книга рассказывает о приключениях дедушки, "который представляет дедушек во всем мире" и обладает волшебными способностями. Кроме того, у него четверо внуков, "которые его любят".

Как ожидается, книга с иллюстрациями канадской художницы Кэтрин Дерст выйдет в продажу в сентябре 2019 год в издательстве Penguin Books. Сейчас она доступна для предзаказа на сайте издательства. Ранее музыкант уже пробовал себя в роли писателя, в 2005 году в продаже появилась книга "Высоко в облаках", которую Маккартни написал в соавторстве с детским писателем Филипом Арда.

РИА Новости