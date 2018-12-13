«Покончивший с собой» бывший чиновник Нахчыванской АР о своей «кончине»

12 декабря ряд СМИ распространил информацию о том, что в своем доме повесился бывший первый вице-премьер Нахчыванской АР Асаф Мамедов. При этом указывалось, что он был уволен 21 июля.

Однако, как выяснилось позже, Асаф Мамедов жив и не совершал самоубийства.

«Увольнение какого-либо чиновника – нормальный процесс. Но это не дает повода кому-либо распространять на основе своих рассуждений необоснованные и не соответствующие действительности слухи об экс-чиновнике», - сказал он в интервью Azinforum.

По его словам, кто-то передал журналистам эту неверную информацию.

«Эта новость очень плохо на нас повлияла. Я воспользуюсь своими правами и потребую компенсации за моральный ущерб», - сказал А.Мамедов.

А.А.