Погода на воскресенье: дожди, температура до +24 градусов

За минувшую ночь и до утра текущего дня в Баку выпало осадков, превышающих месячную норму.

Об этом 1news.az сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Отмечается, что в столице выпало 21 мм осадков, что составляет 122% месячной нормы.

Как полагают синоптики, 23 сентября на территории Баку и Абшеронского полуострова временами ожидаются дожди, местами ливни. Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха составит 22-24 градусов тепла днем и 20 градусов вечером.

Ожидается, что в понедельник, 24 сентября, в столице и на Абшероне будет наблюдаться переменная облачность, ночью и утром местами возможны дожди, днем преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер скоростью 3-8 м/с.

Температуры воздуха днем составит 23-26 градусов тепла, а ночью - 16-19 градусов выше ноля.

В районах Азербайджана в воскресенье, 23 сентября, ожидаются грозы, дожди. Местами они будут носить ливневый характер, возможен град. Прогнозируется западный ветер до 5-10 м/с, а местами скорость ветра возрастет до 18-23 м/с.

Температура воздуха в районах страны днем составит 23-28 градусов тепла, ночью – до 14-19 градусов выше ноля. В горах днем +13-+18, ночью ожидается от +6 до +11.

Талыб Бархудаев