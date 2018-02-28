Погибший в Тбилиси школьник оказался азербайджанцем

В Тбилиси на шестерых школьников упало стекло, закрепленное на фасадной части здания, расположенного на улице Бараташвили.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Sputnik-Грузия, учащиеся тбилисской школы №70 были доставлены в больницу.

Одному из них не удалось спасти жизнь.

«Пациент был доставлен в отделение Emergency в крайне тяжелом состоянии после получения травмы, практически несовместимой с жизнью. Незамедлительно, через несколько минут, он был доставлен в операционную. Начать операцию не удалось, так как произошла остановка сердца. Несколько раз удалось восстановить его работу, но пациент скончался от травматического шока», — сказал реаниматолог Центра высоких медицинских технологий (Университетская клиника Ингороква) Георгий Харчилава.

По сообщению АПА, погибшим школьником оказался азербайджанец Аслан Мамедов.

Министр образования и науки Грузии Михеил Чхенкели выразил соболезнования семье погибшего школьника.

Соболезнования в связи с происшествием также выразил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, работы по реконструкции в здании «Государственной электросистемы», во время которых был застеклен его фасад, были проведены еще в 2008 году и причины, по которым из фасадной части здания выпало стекло, установит следствие и проводимая в здании экспертиза.

Р.Д., И.А.