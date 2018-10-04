Погиб замгенпрокурора России Саак Карапетян

Заместитель генпрокурора России Саак Карапетян погиб при крушении вертолета в Костромской области. Сообщается, что он был в отпуске и летел с охоты.

Как передает Газета.ru, с Карапетяном на борту находились еще три человека. По предварительным данным, пилот в темноте потерял ориентацию, и вертолет зацепился за верхушки деревьев.

Крушение вертолета AS 350 B3 неподалеку от деревни Вонышево в Солигаличском районе Костромской области произошло вечером 3 октября. Сообщение о ЧП поступило от очевидцев в 18:40 по московскому времени.

Прибывшие на место сотрудники подразделения Солигаличского пожарно-спасательного гарнизона Костромской области обнаружили три сильно обгоревших тела. Как показала экспертиза, на борту находились заместитель генпрокурора России, государственный советник юстиции первого класса Саак Карапетян, пилот Станислав Михнов и местный житель Арег Арутюнян.

ТАСС сообщает в большем числе погибших. «В ходе работ на месте крушения вертолета обнаружены останки четвертого погибшего. Всего на борту находились пилот и трое пассажиров», — сказал агентству представитель оперативного штаба на месте ЧП.

То, что на борту находился Карапетян, подтвердил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Среди предварительных причин катастрофы также рассматривается перегруз воздушного судна. Кроме того, следствие назначило ряд иных экспертиз, в том числе проверку качества топлива AS 350 B3.

Как следует из видеосъемки СК с места происшествия, обломки вертолета лежат в лесу, среди деревьев. Вертолет горел после падения, целым остался только хвост, кабина полностью разрушена и обуглилась.

1news.az