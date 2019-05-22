Поезд Баку-Габала будет введен в эксплуатацию следующим летом

Уже со следующего лета пассажиры смогут путешествовать из Баку в Габалу на скором поезде.

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель правления ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов в программе «Пульс дня» на канале AzTV.

«Дорога от станции Ляки протяженностью 45 км уже проложена наполовину. Уже летом следующего года в Габалу можно будет добираться по железной дороге. Время в пути составит примерно 2,5-3 часа», - сказал Гурбанов.

По словам Гурбанова, в бакинском поселке Сабунчи планируется создать транспортный хаб.

«Суть наших переговоров с Бакинским транспортным агентством заключается в разгрузке центра города от автобусов. Хаб в Сабунчи станет своего рода вторым центром города», - сказал Гурбанов.

Глава АЖД добавил, что такая же инфраструктура как на станции Сабунчи будет создана по всему маршруту: «Здесь будут сдаваться в аренду объекты, а за счет выручки станция покроет расходы на свое содержание. В целом, мы перейдем к концепции корпоративного управления на железной дороге. АЖД будет функционировать в качестве компании, а сектор пассажироперевозок будет действовать на контрактной основе и зарабатывать в качестве отдельной структуры».

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