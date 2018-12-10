Подсчет голосов завершен: В новом парламенте Армении будут только Никол Пашинян и союзники по революции

В 07.30 утра Центральная избирательная комиссия Армении в электронной форме обработала 100% бюллетеней (это данные со всех 2010 избирательных участков).

На внеочередных парламентских выборах с результатом 70,43% (884456) победил блок «Мой шаг» и.о. премьер-министра Никола Пашиняна. Второе место с 8,27% (103824) заняла партия «Процветающая Армения», лидер которой неоднократно выражал поддержку Пашиняну. Союзники последнего в лице партии «Светлая Армения» с 6,37% (80024) заняли третью строчку. Остальные политические силы не преодолели необходимый барьер для прохождения в Национальное Собрание 7-го созыва, сообщают армянские СМИ.

Таким образом, в новом парламенте, избранном на 5 лет, будут только Никол Пашинян с соратниками и их союзники по «бархатной революции». Однако в свете того, что Конституция гарантирует оппозиции 1/3 депутатских мест, следует ожидать, что «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» объявят себя конструктивной оппозицией. Более того, поскольку блок «Мой шаг» получит больше 2/3 мандатов, то впервые в Армении станет действовать принятая в 2015 году спорная норма, согласно которой число депутатов парламента пропорционально увеличится настолько, чтобы в распоряжении «ПА» и «СА» была 1/3 мандатов.

Наиболее близка к преодолению необходимого барьера была занявшая четвертую строчку Республиканская партия Армении с 4,7% (59059).

Далее голоса распределились следующим образом:

АРФ Дашнакцутюн – 3,89% (48811),

блок «Мы» – 2% (25174),

«Сасна црер» – 1,82% (22862),

«Оринац еркир» – 0,99% (12389),

«Решение гражданина» – 0,68% (8530),

«Христианско-народное возрождение» – 0,51% (6456),

«Национальный прогресс» – 0,33% (4122).

А.А.