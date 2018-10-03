Подробности ночного штурма парламента Армении: Пашинян снова в кепке и с мегафоном - ВИДЕО

Очередное столкновение правительства и парламента Армении продлилось до глубокой ночи.

Сторонники премьер-министра несколько часов проводили митинг перед зданием парламента, затем - прямо во дворе, сообщает «Спутник Армения».

Все началось с изменений в парламентском регламенте, по которым заседания Национального Собрания откладываются в случае внештатных ситуаций (бойкота, внешнего давления и так далее).

Проект приняло парламентское большинство. К Республиканской партии Армении присоединились блок «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн». Все три фракции премьер-министр Никол Пашинян обвинил в саботаже внеочередных выборов, которые он называет требованием народа.

Узнав об этом, Пашинян призвал народ собраться у здания парламента. Примерно через час все выходы из парламента были заблокированы — сначала мусорными ведрами, затем — подогнанными машинами. Полиция демонстрантам не препятствовала.

В это же время напротив парламента начался митинг, на котором (уже далеко не впервые) выступал сам премьер-министр.

Продержав депутатов в «осаде» около тех часов, сторонники Пашиняна направились в парламент. С одного из депутатских входов охрана пропустила Пашиняна. А вслед за ним, по его требованию, начали пропускать сотни демонстрантов. Через несколько минут открыли и главные ворота парламента, на проспекте Баграмяна. Отсюда во двор парламента стали вливаться уже тысячи людей.

Но штурма парламента не началось: Пашинян призвал не сталкиваться с офицерами госбезопасности, охраняющими здание. В парламент он вошел сам и отправился на переговоры со спикером Ара Баблояном и представителями парламентских фракций.

А.А.