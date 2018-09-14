Подразделения ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана из пулеметов

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, за сутки нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 88 раз.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Минобороны, с позиций в селах Довех Ноемберянского района, Айгеовит Иджеванского района, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гаймаглы, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Гаджаллы, Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг, Мунджуглу, Гаралар Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Гарагашлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Джебраильского районов.

Талыб Бархудаев