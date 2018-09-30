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Подразделения ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции 80 раз за сутки

Сегодня в 11:30 ~ 1 минута на чтение 401
Подразделения ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции 80 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 80 раз.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, Иджеванского района и Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Ашагы Аскипара, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Геяли и на безымянных высотах Гедабекского района.
Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Ширванлы, Кенгерли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Джебраильского районов.

Талыб Бархудаев

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