Подразделения ВС Армении 27 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

Подразделения армянских вооруженных сил в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 27 раз.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селах Ферехли, Гызылгаджылы Газахского района и Заманлы Гядабейского района Азербайджанской Республики.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были обстреляны с позиций, находящихся близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Баш Гервенд, Гарагашлы Агдамского района, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов Азербайджанской Республики.

Талыб Бархудаев, Э.Т.