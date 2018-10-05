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Подразделения ВС Армении 27 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

Сегодня в 11:59 ~ 1 минута на чтение 285
Подразделения ВС Армении 27 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

Подразделения армянских вооруженных сил в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 27 раз.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селах Ферехли, Гызылгаджылы Газахского района и Заманлы Гядабейского района Азербайджанской Республики.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были обстреляны с позиций, находящихся близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Баш Гервенд, Гарагашлы Агдамского района, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов Азербайджанской Республики.

Талыб Бархудаев, Э.Т.

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