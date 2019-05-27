Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня 24 раза

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 24 раза.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селе Довех и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района Армении, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селах Кемерли, Гушчу Айрым Газахского района, с позиций, находящихся в селе Чинари Бердского района, - наши позиции в селах Агдам, Коханеби, Агбулаг Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района, - наши позиции в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гядабейском районе.

Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Мерзили Агдамского района, Кюрдлер Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

АЗЕРТАДЖ