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Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 98 раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня в 10:54 ~ 1 минута на чтение 211
Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 98 раз нарушили режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 98 раз нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района Армении, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селах Гаймаглы, Бала Джафарли и на безымянных высотах Газахского района.

Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Шураабад, Тагибейли, Шихлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдлер, Горадиз Физулинского района, Нюзгер и Мехдили Джебраильского района, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

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