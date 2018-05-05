Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 87 раз нарушили режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток 87 раз нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, в селе Беркабер Иджеванского района Республики Армения, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селах Ашагы Эскипара, Гызылгаджилы Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Бердского района, - наши позиции в селе Гаралар Товузского района, с позиций, находящихся на безымянных высотах на территории Красносельского района, - наши позиции в селе Гейали и на безымянных высотах Гядабейского района.

Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагибейли, Шихлар, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горган, Кюрдлер, Горадиз Физулинского района и Нюзгер Джебраильского района, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.