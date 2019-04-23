Подписано трехстороннее письмо о намерениях между АГУНП, BP и офисом British Council в Азербайджане - ФОТО

22 апреля в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) состоялась церемония подписания документа о проведении тренингов интенсивного обучения английскому языку 90 преподавателям и 200 студентам университета между АГУНП, British Petroleum Exploration (BP) и офисом British Council в Азербайджане.

В мероприятии приняли участие ректор АГУНП, профессор Мустафа Бабанлы, вице-президент BP Бахтияр Асланбейли, представитель Министерства образования, директор офиса British Council в Азербайджане Самр Шах, представители компаний-партнеров BP и профессорско-преподавательский состав университета.

Поприветствовав гостей, ректор АГУНП, профессор М.Бабанлы проинформировал присутствующих о важности подписания документа. Он отметил значимость изучения современного мирового опыта в улучшении качества высшего образования и подчеркнул важность повышения уровня владения английским языком преподавательского состава и студентов, в особенности педагогов и студентов англоязычных специальностей. Ректор М.Бабанлы выразил благодарность BP за положительную оценку предложения, выдвинутого АГУНП по данному вопросу, выделение средств и организацию работы за столь короткий срок. Он подчеркнул, что это в значительной степени внесет неоценимый вклад в развитие обучения техническим предметам на английском языке. Отметив, что инициатива выбора партнера для осуществления обучения была передана АГУНП, ректор подчеркнул, что данным партнером был выбран офис British Council в Азербайджане, с которым университет имеет многолетний опыт сотрудничества.

Вице-президент BP Бахтияр Асланбейли сказал, что компания неизменно уделяет пристальное внимание образовательным проектам страны. Говоря о важности преподавания английского языка в таком ведущем университете, как АГУНП, Б.Асланбейли сказал, что основной целью нового проекта является не только привить студентам знание английского языка, но и улучшить преподавание его в технической сфере. Отметив, что, наряду со специальностями английского языка, в азербайджанских отделениях также планируется обучение техническому английскому языку, Б.Асланбейли сказал, что нынешние студенты АГУНП рассматриваются в качестве потенциальных сотрудников BP. В силу этого вице-президент подчеркнул, что они особенно поддерживают работу по подготовке их в качестве высококвалифицированных специалистов.

Директор офиса British Council в Азербайджане Самр Шах, отметив, что сотрудничество с АГУНП продолжается уже в течение нескольких лет, сказал, что рад участвовать в таком крупном проекте совместно с университетом и BP. Подчеркнув, что основной целью проекта является подготовка преподавателей, специализирующихся на техническом и деловом английском языке, Самр Шах отметил, что 11-месячный проект охватит 90 учителей и 200 студентов. Говоря, что этот проект станет одним из первых в офисе British Council в Азербайджане, Самр Шах подчеркнул, что он явится хорошим и важным опытом и для British Council.

Далее между сторонами было подписано письмо о намерениях.

Следует отметить, что согласно подписанному договору, начало тренингов запланировано на 1 мая. Занятия будут проходить 3 раза в неделю, по 2 академических часа, за исключением июля-августа (поскольку педагоги находятся в отпуске, задания будут присылаться в режиме онлайн еженедельно), до 31 декабря. British Council проведет тестирование всех педагогов с помощью теста Aptis. 15 преподавателей английского языка, показавших наивысшие результаты по данному тестированию (B2 и выше), будут отобраны в качестве инструкторов. Специалисты из офиса British Council в Азербайджане проведут тренинги для 15 преподавателей АГУНП, которые, в свою очередь, будут обучать 200 студентов во втором семестре. Поскольку проект находится под управлением офиса British Council в Азербайджане, заработная плата преподавателей будет выплачиваться непосредственно офисом British Council в Азербайджане.

1news.az