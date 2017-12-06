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Подписан меморандум с Грузией о разработке стартапов

Сегодня в 15:00 ~ 1 минута на чтение 352
Подписан меморандум с Грузией о разработке стартапов

В рамках Бакинской международной выставки телекоммуникаций и информационных технологий «Bakutel-2017» подписан меморандум о взаимопонимании между Парком высоких технологий при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий и Грузинским агентством инноваций и технологий.

Цель меморандума – расширение сотрудничества между двумя странами, поддержка стартапов двух стран, инновационных идей и оказание помощи таким новаторам в выходе на международную арену.

Меморандум также касается вопросов обмена опытом, сотрудничества между научными учреждениями, взаимодействия по интеллектуальной собственности, инновациям, технологиям и реализации результатов изысканий.

Лада Евграшина, Г.Р.

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