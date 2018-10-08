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Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Карапетяна экс-депутат Карагезян совершил самоубийство

Сегодня в 09:45 ~ 1 минута на чтение 322
Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Карапетяна экс-депутат Карагезян совершил самоубийство

Бывший депутат парламента Армении, член партии «Процветающая Армения» Арутюн Карагёзян найден мертвым.

Эту информацию Sputnik Армения подтвердила советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян

Она сообщила, что тело Карагёзяна с огнестрельными ранениями найдено в одном из производственных цехов в селе Зовуни, близ Еревана.

«Обнаружен также пистолет. По предварительной версии, он совершил самоубийство», - сказала советник.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Отметим, что накануне вечером в одном из ресторанов Еревана произошла ссора. В результате смертельное огнестрельное ранение получил бывший депутат Каро Карапетян, известный в народе как «Ювеци Каро». Его доставили в больницу, где врачи констатировали смерть.

По предварительным данным следствия, в убийстве Карапетяна подозревался именно Арутюн Карагёзян.

В армянских СМИ была информация, что между двумя экс-депутатами был имущественный спор, для разрешения которого они встретились в одном из ресторанов Еревана.

Карагёзян был депутатом нескольких созывов. Избирался в парламент от бывшей правящей Республиканской партии Армении и партии «Процветающая Армения». Был владельцем предприятия «Армкондитер».

А.А.

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