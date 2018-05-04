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Подготовлен очередной выпуск программы Təməl – ВИДЕО

Сегодня в 20:15 ~ 1 минута на чтение 105
Подготовлен очередной выпуск программы Təməl – ВИДЕО

Подготовлен очередной выпуск программы Təməl в рамках совместного проекта информационного агентства 1news.az и Təhsil TV.

В 2017 году на научной базе Web of Science в Азербайджане было зарегистрировано 1118 работ по научному исследованию.

Это является рекордным показателем числа публикаций в данной сфере в Азербайджане за последние 25 лет.

Большую роль в достижении данного результата сыграли ученые азербайджанских вузов.

Данный выпуск Təməl посвящен обсуждению этого рекорда. Следует отметить, что выпуск также будет транслироваться на канале ARB 24 6 мая в 18:40.

Р.Д., И.А.

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