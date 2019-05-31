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Поддержка сильным детям от Oral-B - ФОТО

Сегодня в 10:10 ~ 3 минуты на чтение 257
Поддержка сильным детям от Oral-B - ФОТО

Для того чтобы попасть в школу, восемь маленьких жителей села Кохнедахар Исмаиллинского района вынуждены ежедневно преодолевать пешком 10 километров.

Школа расположена в селе Гяндов, и ведущую к нему дорогу отнюдь нельзя назвать ровной. Путь малышей к знаниям представляет собой пять километров горного спуска. Дорога обратно – это пятикилометровый подъем в горы. Невозможно не восхищаться упорством и силой этих детей при мысли о том, как они преодолевают этот путь в снежные зимние дни! То же самое можно сказать о детях из древнего гахского села Сарыбаш. Чтобы добраться до школы, они каждый день проходят 6 километров.
Бренд Oral-B cпонсирует проект компании Camping Azerbaijan «Школьный автобус». Цель проекта заключается в перевозке детей, проживающих в горных селах со сложным рельефом, до школ, путь к которым является долгим и труднопреодолимым. 
Тридцать четыре ученика из Исмаиллинского, Губинского, Гусарского и Гахского районов каждый день доставляются в школу, а по окончании занятий – домой. Все расходы по перевозке детей бренд Oral-B полностью берет на себя. Два автобуса марки УАЗ и два пассажирских автомобиля УАЗ, принадлежащие местным жителям, будут курсировать по четырем маршрутам. Таким образом, ученики из трех сел Губы (Мучу, Рянгдар и Чархачу), трех сел Гусара (Арчан, Готурган и Гяр), исмаиллинского села Гяндов и гахского села Сарыбаш с комфортом и вовремя приезжают в школу.
Oral-B представляет свою детскую серию под слоганом «Крепкие зубы, крепкие ребята», – бренд компании Procter&Gamble (P&G) по уходу за ротовой полостью. «Мы хотим видеть детей сильными как физически, так и умственно. Ведь образованные дети – залог надежного будущего», - объяснил новый шаг бренда генеральный директор Procter&Gamble по Азербайджану, Грузии и Республик Средней Азии Дегер Куртасланоглу (Değer Kurtaslanoğlu). «Дети должны расти без забот, они не должны переживать о своем образовании или повседневной жизни. Бренд Oral-B хочет, что дети были здоровыми, а на их лицах всегда были улыбки. Взяв на себя в рамках проекта «Школьный автобус» заботу о доставке в школу детей, столь упорных в желании учиться, Oral-B сумел подарить им радостные улыбки и внес лепту в их счастливое будущее», - сказал представитель P&G.

О компании Procter&Gamble (P&G)

Деятельность брендов P&G охватывает примерно 5 млрд человек в мире. Компания предлагает самый широкий ассортимент товаров, представленный такими доверенными, качественными и передовыми брендами, как Pampers®, Tide®, Ariel®, Head&Shoulders®, Always®, Pantene®, Fairy®, Blend-a-med®, Oral-B®, Gillette® и Safeguard®. Община P&G действует примерно в 70 странах мира. Получить более подробную информацию о компании P&G и ее брендах, а также быть в курсе самых последних новостей о ней можно, перейдя на сайт www.pg.com.

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