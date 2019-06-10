«Подбросило в воздух»: В Масазыре Mercedes сбил пешехода и влетел в фонарный столб – ФОТО - ВИДЕО

Опубликовано видео жуткого ДТП, произошедшего 2 июня в Абшеронском районе.

По информации ONA, на Масазырском кругу в направлении Хырдалана автомобиль марки Mercedes сбил пешехода. От удара его подбросило в воздух. Затем машина врезалась в фонарный столб, обрушив его.

Пешеход, получивший тяжелые травмы, доставлен в больницу на другой машине. Сообщается, что это была женщина 50-55 лет, занимавшаяся на данной территории попрошайничеством.

По факту ведется расследование.

В соцсетях также распространилось видео этого жуткого инцидента:

1news.az